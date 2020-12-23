متحدث الحكومة: دراسة فرض حظر التجوال خلال رأس السنة (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل ، و ستنظر خيار فرض حظر التجوال خلال رأس السنة وذلك لمنع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا والذي ارتفعت أعداد مصابيه خلال الفترة الحالية.

وقال سعد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن خيار حظر التجوال لم يكن مطروح خلال اجتماع البوم ومازال الوقت مبكر لاتخاذ هذا القرار.

واضاف سعد ، أن لجنة الأزمات ستدرس حزمة من الإجراءات يجري اتخاذها بشكل عام أو يوم راس السنه تحديداً، موضحا أن ذلك في صالح المواطن و الدولة