سيـــاســة

متحدث الحكومة: دراسة فرض حظر التجوال خلال رأس السنة (فيديو)

خلال اجتماع لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل
محمد مجدي 9:22 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 9:22 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل ، و ستنظر خيار فرض حظر التجوال خلال رأس السنة وذلك لمنع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا والذي ارتفعت أعداد مصابيه خلال الفترة الحالية.

وقال سعد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن خيار حظر التجوال لم يكن مطروح خلال اجتماع البوم ومازال الوقت مبكر لاتخاذ هذا القرار.

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واضاف سعد ، أن لجنة الأزمات ستدرس حزمة من الإجراءات يجري اتخاذها بشكل عام أو يوم راس السنه تحديداً، موضحا أن ذلك في صالح المواطن و الدولة

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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