متحدث الحكومة : حساب تبرعات «ضحايا كورونا» ليس دليل على فقر أو غنى الدولة

أضاف المتحدث باسم الحكومة: "التبرعات ستخصص للأسر المضارة من كورونا سيتم مساعدتهم والأصل في المساعدة هم أصحاب المهن اليومية".

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي، عن تخصيص حساب للتبرع لصالح المضارين من فيروس كورونا في مصر.

وقال : “كنا خصصنا هذا الحساب لجمع التبرعات بعد مطالبات بتخصيص مثل هذا الحساب، وشوفنا مبادرات اجتماعية شارك فيها عدد من رموز المجتمع، والحاجة التانية الدولة نفسها خصصت مبلغ لم يكن يحلم بيه أكثر المتفائلين، والسبت الماضي الرئيس أمر بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا “.

وأضاف: “فكرة التبرعات عموما ليست مقتصرة على الدول النامية المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة مثلا بدأت تجمع تبرعات للمضارين من كورونا، إذا فكرة التبرعات ليست دليل على غناء الدولة أو فقرها”.

وتابع: “إحنا لدينا حساب في صندوق تحيا مصر مخصص للأزمات والكوارث، وأي مواطن أو أي شخص لديه الرغبة في التبرع يستطيع الذهاب لأي بنك أو ممكن يعمل تحويل، والطريقة الأخرى للتحويل أيضا من خلال إرسال رسالة نصية على الموبايل للتبرع بخمسة جنيهات، وعندنا رقم أخر هو 111 ارسال رسالة نصية عليه يعني التبرع بجنيه واحد”.

وأضاف: “التبرعات ستخصص للأسر المضارة من كورونا سيتم مساعدتهم والأصل في المساعدة هم أصحاب المهن اليومية”.