متحدث الحكومة: حال مد تعليق الدراسة لأكثر من أسبوعين سيتم مد العام الدراسي

وأوضح أنه في حالة عدم المد ستكون الخطط الدراسية كما هي.

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه في حال مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين مرة أخرى أو أكثر للوقاية من فيروس كورونا فإن وزارة التربية والتعليم ستضطر لمد العام الدراسي لمدة شهر أو أكثر، موضحا أنه في حالة عدم المد ستكون الخطط الدراسية كما هي.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن قرار الرئاسة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين يشمل المدارس الخاصة والحضانات الحكومية والخاصة وكذلك مراكز الدروس الخصوصية .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

وأعلنت وزارة الصحة أمس ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الى 93 حالة منهم حالتي وفاة إضافة الى ارفاع أعداد المتعافين ليصل الى 32 حالة بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية.