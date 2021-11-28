متحدث الحكومة : بدء تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر الأسبوع المقبل (فيديو)

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إنه تم النزول بسن تلقي اللقاح إلى 12 عاما ، و ذلك بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر وذلك من خلال تسجيل إحدى والديه له، لافتا إلى أن اللقاح سيكون هو فايزر وجرعة واحدة فقط .

و أضاف سعد خلال مداخلة هاتفيو مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أنه تم صدور قرار اليوم في مجلس الوزراء اليوم بشأن المتحور الجديد أوميكرون بحيث يتم عمل مسحة pcr للقادمين من جنوب إفريقيا عبر الترانزيت و في حالة ثبات وجود المتحور الجديد يتم عودة المسافر مرة أخرى إلي الدولة التي أتى منها .

و تابع سعد أنه في حالة إن كان القادم من دولة جنوب أفريقيا عبر الترانزيت و ثبت إصابته بالمتحور الجديد ، يتم عزله في إحدى مستشفيات العزل ، مؤكدا أنه يتم الاستمرار بالعمل بكل الإجراءات الاحترازية في المطارات و الموانئ .

و أشار سعد إلى أنه تقرر بدء فتح تلقي التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية اعتبارا من 1 ديسمبر و هي مخصصة للأطقم الطبية و عددهم مليون و 100 ألف ، إضافة إلي كبار السن و اصحاب الأمراض المزمنة و الأمراض المناعية بعدد 3 ملايين مواطن .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، وتابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

وتمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا”، وفي هذا السياق تم الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

وكشف الاجتماع أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.

وأشار إلى أنه تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء أمس السبت شهد استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة “فايزر”، بمطار القاهرة الدولي.