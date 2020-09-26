اقتصاد وأسواق

متحدث الحكومة: الهيئة الهندسية ستشتري إنتاج الطوب الطفلي من بعض مصانع أطفيح

قال إن وزارة الإسكان عرضت أيضا شراء منتجاتهم من الطوب الطفلي
محمد مجدي 10:27 م, السبت, 26 سبتمبر 20 10:27 م, السبت, 26 سبتمبر 20

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أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة مساء السبت، أن قيام بعض أصحاب مصانع الطوب الطفلي في أطفيح بالجيزة بالتظاهر نتيجة تكدس إنتاجهم كان مطلبا فئويا ولهم الحق فيه .

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد أنه تم حل تلك المشكلة بعد قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشراء إنتاج تلك المصانع لاستخدامها في المشروعات التي تقوم بها.

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وأضاف سعد أن وزارة الإسكان عرضت أيضا شراء منتجاتهم من الطوب الطفلي.

وأوضح أن الأزمة التي تشهدها تلك المصانع هو أن المستخدم حاليا هو الطوب الاسمنتي بينما تلك المصانع لازالت تنتج الطوب الطفلي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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