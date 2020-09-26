متحدث الحكومة: الهيئة الهندسية ستشتري إنتاج الطوب الطفلي من بعض مصانع أطفيح

قال إن وزارة الإسكان عرضت أيضا شراء منتجاتهم من الطوب الطفلي

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة مساء السبت، أن قيام بعض أصحاب مصانع الطوب الطفلي في أطفيح بالجيزة بالتظاهر نتيجة تكدس إنتاجهم كان مطلبا فئويا ولهم الحق فيه .

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد أنه تم حل تلك المشكلة بعد قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشراء إنتاج تلك المصانع لاستخدامها في المشروعات التي تقوم بها.

وأضاف سعد أن وزارة الإسكان عرضت أيضا شراء منتجاتهم من الطوب الطفلي.

وأوضح أن الأزمة التي تشهدها تلك المصانع هو أن المستخدم حاليا هو الطوب الاسمنتي بينما تلك المصانع لازالت تنتج الطوب الطفلي.