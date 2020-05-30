متحدث الحكومة : التوك توك والتاكسي يندرج تحت قرار الإلزام بارتداء الكمامة

قال المتحدث باسم الحكومة: "من ناحية عودة الصلاة للمساجد لم يتم اتخاذ قرار بشكل رسمي ولكن هناك اجتماع هذا الأسبوع"

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،مساء السبت، في مداخلة مع برنامج الحكاية، أن التوك توك والتاكسي يندرج تحت قرار الإلزام بارتداء الكمامة .

وقال: “التاكسي يندرج تحت قرار رئيس مجلس الوزراء، ولو راكب ميكروباص أو أحد سيارات الشركات مثل أوبر وكريم بما فيها التوك توك على فكرة”.

وأكد أن “التوك توك من وسائل النقل الخاصة التي يندرج عليها قرار الإلزام بارتداء الكمامة”.

وتابع: “القرار حدد نوعين من وسائل النقل، وهي الوسائل العامة زي المترو والقطارات والاتوبيس النهري ووسائل النقل الخاصة زي وسائل النقل الذكي والميكروباص والتوك توك وسيارات النقل الجماعي، وإلزامي ارتداء الكمامة للسائق ولكل الركاب”.

وعن فتح المساجد، قال المتحدث باسم الحكومة: “من ناحية عودة الصلاة للمساجد لم يتم اتخاذ قرار بشكل رسمي ولكن هناك اجتماع هذا الاسبوع للجنة إدارة أزمة كورونا وأحد الموضوعات الرئاسية هو ما يخص إعادة فتح دور العبادة وفق إجراءات احترازية”.

وأضاف: “وزارة الأوقاف شغالة حاليا على توزيع ارشادات على المساجد فيما يخص المسافة بين كل مصلي وآخر”.

وتابع: “هناك إجراءات سيتم اتخاذها مثل ارتداء الكمامة واصطحاب كل مصلي للسجادة التي تخصه ولن يتم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد لأنها اماكن مرشحة لنقل العدوى”.