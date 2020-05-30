نقل وملاحة

متحدث الحكومة : التوك توك والتاكسي يندرج تحت قرار الإلزام بارتداء الكمامة

قال المتحدث باسم الحكومة: "من ناحية عودة الصلاة للمساجد لم يتم اتخاذ قرار بشكل رسمي ولكن هناك اجتماع هذا الأسبوع"
المال - خاص 11:57 م, السبت, 30 مايو 20 11:57 م, السبت, 30 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،مساء السبت، في مداخلة مع برنامج الحكاية، أن التوك توك والتاكسي يندرج تحت قرار الإلزام بارتداء الكمامة .

وقال: “التاكسي يندرج تحت قرار رئيس مجلس الوزراء، ولو راكب ميكروباص أو أحد سيارات الشركات مثل أوبر وكريم بما فيها التوك توك على فكرة”.

وأكد أن “التوك توك من وسائل النقل الخاصة التي يندرج عليها قرار الإلزام بارتداء الكمامة”.

وتابع: “القرار حدد نوعين من وسائل النقل، وهي الوسائل العامة زي المترو والقطارات والاتوبيس النهري ووسائل النقل الخاصة زي وسائل النقل الذكي والميكروباص والتوك توك وسيارات النقل الجماعي، وإلزامي ارتداء الكمامة للسائق ولكل الركاب”.

وعن فتح المساجد، قال المتحدث باسم الحكومة: “من ناحية عودة الصلاة للمساجد لم يتم اتخاذ قرار بشكل رسمي ولكن هناك اجتماع هذا الاسبوع للجنة إدارة أزمة كورونا وأحد الموضوعات الرئاسية هو ما يخص إعادة فتح دور العبادة وفق إجراءات احترازية”.

وأضاف: “وزارة الأوقاف شغالة حاليا على توزيع ارشادات على المساجد فيما يخص المسافة بين كل مصلي وآخر”.

وتابع: “هناك إجراءات سيتم اتخاذها مثل ارتداء الكمامة واصطحاب كل مصلي للسجادة التي تخصه ولن يتم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد لأنها اماكن مرشحة لنقل العدوى”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السفارة المصرية بلبنان: 8 رحلات جوية لإعادة 1400 مصري للوطن

المال - خاص 5:53 م, السبت, 30 مايو 20

وزارة النقل تُسير رحلة ثانية لإعادة المصريين العالقين بالسعودية

مدحت إسماعيل 3:51 م, الأربعاء, 20 مايو 20

وكلاء الشحن الجوى يطالبون وزير الطيران بتخفيض إيجارات مكاتبهم

أماني العزازي 2:36 م, الأربعاء, 20 مايو 20

وزارة الطيران توافق على منح كيانات الشحن الدولى مهلة لتجديد شهادة مزاولة المهنة

السيد فؤاد 10:10 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

270 مصريا من العالقين يصلون من دبي إلى مطار مرسى علم

المال - خاص 10:43 م, السبت, 16 مايو 20

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد من الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي

أحمد صبري 12:38 ص, الخميس, 14 مايو 20