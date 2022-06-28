متحدث الحكومة الأردنية: 4 جنسيات أخرى ضمن ضحايا حادث العقبة.. والميناء خالٍ من الغاز السام

أكد فيصل الشبول وزير الإعلام الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة 19 قتلى ، منهم 4 جنسيات أخرى، و251 مصابا.

وقال الشبول في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن ميناء العقبة الآن خال من الغاز السام الذي تسرب من الصهريج.

وأضاف الشبول: الأردن بخير و العقبة بخير و أزمة وعدت و الأمور بخير ، مشيرا إلي ان موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موقف مقدر و هو اخ لملك الاردن و ليس غريب على مصر الشقيقة الكبري.

كان السفير بسام راضي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية قال ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تعازيه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والشعب الأردني الشقيق في ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وارتفع منذ قليل عدد ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى 19 حالة وفاة، و230 مصابا.