متحدث الحكومة : اقتربنا من إعادة فتح المطاعم ودور السينما والمقاهي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة اقتربت من فتح المطاعم ودور السينما والمقاهي خلال أسابيع قليلة بعد إغلاقها لمدة تزيد عن شهرين للسيطرة على فيروس كورونا .

وأضاف في مداخلة هاتفيةله مع برنامج كل يوم على قناة أون E أن الحكومة ستناقش هذا الملف خلال اجتماع لجنة الأزمات المزمع عقده الأسبوع القادم حيث سيناقش أيضا قرار عودة حركة الطيران .

وأوضح متخدث الحكومة أن ذلك سيتم عبر ضوابط واشتراطات خاصة لمنع انتقال العدوى موضحا ان هناك شريحة كبيرة من العمالة متأثرة بقرار اغلاق تلك الأماكن .

وتابع : “اقتربنا من إعادة فتح المطاعم والكافيهات والسينمات خلال أيام أو أسابيع قليلة بحد أقصى، وفقا لضوابط واشتراطات خاصة”.

وأكد أن “المجلس يتابع عن كثب جميع الشكاوى والاقتراحات الخاصة بإعادة افتتاح تلك الأماكن”.