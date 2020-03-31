متحدث الحكومة : إقامة العائدين من الخارج بفنادق الحجر على نفقتهم والرعاية الطبية مجانا

أكد أن ما حدث من المصريين العائدين من الكويت أمس ورفضهم للحجر الصحي هو أمر لا يليق.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في اتصال مع برنامج على مسئوليتي إن إقامة العائدين من الخارج بفنادق الحجر الصحي على نفقتهم والرعاية الطبية مجانا، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وأوضح أن “الإقامة في فنادق العزل ستكون على نفقتهم الخاصة أما كل الخدمات الطبية المقدمة ستكون مجانا كما حدث مع العائدين من مقاطعة ووهان الصينية في بداية الأزمة، وما حدث من المصريين العائدين من الكويت أمس ورفضهم للحجر الصحي هو أمر لا يليق”.

وقال: “طلبنا من اللي جايين من الكويت الالتزام بالعزل المنزلي وعندنا عناوينهم كاملة والفرق الطبية ويتم متابعتهم بشكل مستمر، ونتخلى عن الأنانية والتفكير الضيق حماية لهم ولأنفسهم ولهذا الوطن”.

وأوضح أن “عدد العائدين من الكويت أمس حوالي 200 فرد، وكل الطائرات اللي هتيجي مستقبلا العائدين سيوقعوا على إقرار يلزمهم بالحجر الصحي”، مناشدا من يشعر بأعراض كورونا التوجه لمستشفيات الحميات قبل أن تسوء الحالة.

وأكد أن استعدادات المستشفيات في مصر مطمئنة.

وكشف أن معدل الوفيات بالنسبة لعدد الإصابات في مصر مرتفع، قائلا: “بالمعايير العالمية معدل مرتفع وإنما المشكلة الأساسية ليست في الرعاية التي تلقوها في المستشفيات”.

وأكد أن “عدد كبير من الوفيات حدثت قبل أن تصل إلى مستشفيات العزل لأنهم تأخروا في الوصول إلى مستشفيات الحميات”.

وقال إن “الفنادق التي ستخصص كمكان للحجر .. وزارة السياحة مشكورة بالتعاون مع وزارة الصحة نجحت في توفير أماكن للإقامة ولم يعلن حتى الآن أسعار تكلفة الإقامة لليلة ولكن المسؤولين عن هذه الفنادق وعدوا بتقديم كل التسهيلات والخصومات اللازمة”.

وكانت وزارة الصحة قررت عند دخول المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء علي المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.