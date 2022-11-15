متحدث الحكومة: إطلاق منصة تسجيل سيارات المصريين بالخارج خلال ساعات

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل سيارات المصريين في الخارج خلال ساعات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وأرجع سرعة نشر الجريدة الرسمية، لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لسببين أولهما أنها محل رغبة وإهتمام من المقيمين في الخارج بالاضافة إلى أنها تحقق هدف الدولة في توفير حصيلة دولارية.

ولفت إلى أن القرار يعتبر سارياً من اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية الموافق للخامس عشر من نوفمبر وحتى أربعة أشهر تنتهي في منتصف مارس 2023.

وكشف سعد أن المنصة الالكترونية للقيام بعمليات التسجيل جاري العمل عليها وستطلق خلال ساعات تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن التسجيل سيكون متاحاً إما عبر الموقع الالكتروني في حال استخدام أجهزة الكمبيوتر وعبر ” تطبيق ” إلكتروني يمكن تحميله من متجر جول بلاي.

وشدد على أن البيانات المسجلة على الموقع ستكون مؤمنة معلوماتياً وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن البيانات المدرجة ستكون فقط خاصة بعملية الاستيراد ولن يجري استخدامها في أمور أخرى.

وأضاف أنه كل شخص سيكون له حساب بريد إلكتروني مؤمن على منصة سيارات المصريين بالخارج، ولن تُستخدم البيانات لأي غرض آخر.

و نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره..ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 فترة الأربعة أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية.