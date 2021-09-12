اقتصاد وأسواق

متحدث التنمية المحلية يكشف آليات عمل منظومة النظافة الجديدة في 18 حيا بالقاهرة

تتضمن ثلاثة برامج رئيسية
المال - خاص 11:46 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 11:46 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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كشف الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية أن منظومة النظافة الجديدة والتي تبدأ في نحو 18 حي في القاهرة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية وفقا لتعليمات القيادة السياسية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”

وأوضح أن “البرنامج الأول وهو إزالة التراكمات التاريخية في هذا الملف في عدد من المحافظات وهذا حدث بالفعل وتمت في عدد من المحافظات وبلغت نسبة المخلفات التي جرى رفعها في عدد من المحافظات 44 مليون طن خلال عاماً ونصف العام “

وأضاف : “منها 30 مليون طن متولدات يومية ونحو 14 مليون طن مخلفات تاريخية “

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وكشف أنه تم بالفعل الانتهاء من تدشين عدد من المحطات الوسيطة وتسليمها للجهات حيث أن دورها تجميع مخلفات الأحياء ويتم تجميعها ثم توجيهها مباشرة إلى مصنع التدوير.

وقال: “ومن ثم الحصول بعد التدوير عبر المعالجة على أمرين وهما الأسمدة المحسنة والمطورة والجانب الآخر هو وقود يستخدم في تحمية افران الاسمنت وهو يحل كاملاً محل الفحم الذي يجري إستيراده من الخارج “.

وشدد على أن إستخدام هذا الوقود الناتج عن معالجة القمامة وتدويرها ومعالجتها في مصانع الاسمنت يلقلل التلوث الناجم عن إستخدام الفحم بالاضافة لتوفير قدر كبير من النقد الاجنبي المستخدم في إستيراد هذا الفحم من الخارج “.

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ورداً على سؤال حول أسباب فشل المنظومات السابقة عبر الشركات الأجنبيبة قال قاسم : “استيراد منظومة من الخارج عبر تلك الشركات دون دراسة الواقع المصري يسبب فشلاً خاصة أن المصريين ليس لديهم ثقافة صندوق القمامة في الشارع وجل اعتماده كان على جامع القمامة السكني الذي يمر على المنازل لاخذ المخلفات من أمام الشقق”.

وأوضح قاسم أنه لتلك الأسباب تم التعاقد مع شركتين وطنتين وهما شركة ( إرتقاء ) للمنطقة الغربية بالقاهرة وتضم جاردن سيتي والزمالك وسيلها بولاق أبو العلا والموسكي وباب الشعرية ووسط القاهرة ثم الوايلي ومنشية ناصر و شركة “انفيرو ماستر”في المنطقة الشرقية التي تضم أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر غرب وهما وطنيتان ومتخصصتان بالطبع في إدارة المخلفات والمحطات الوسيطة ولهما سابقة أعمال في هذا المجال في الجمع السكني وفي الشوارع .

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وكشف أنه تم الاستقرار على هاتين الشركتين المنتميتان للقطاع الخصا بعد تقدم ستة شركات حتى فازا بتغطية المنطقة الشرقية والغربية بعد عرض فني ومالي في نهاية 2019 بمشاركة عدد من الوزارت بالقاهرة “. “

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بقلم المال - خاص

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