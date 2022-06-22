متحدث التنمية المحلية: شوادر الأضاحي في جميع المحافظات والذبح داخل المجازر العامة (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التأكيد على رؤساء المحليات بكل المحافظات على أن يكون ذبح الأضاحي في المجازر العامة، والتي ستكون مفتوحة أيام النحر ومتوفرة لجميع الأهالي بالمحافظات.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج آخر النهار على فضائية النهار، إنه تم أيضا عمل شوادر للسلع الغذائية والاستهلاكية، وشوادر أضاحي في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف قاسم أن ذبح الأضاحي سيتم داخل المجازر العامة طوال أيام النحر الذبح بالمجازر العامة أيام، وتم إصدار تعليمات لرؤساء المجالس المحلية بتوقيع الغرامات والعقوبات على المخالفين.

وأشار متحدث التنمية المحلية أنه تم تشكيل غرف عمليات في كل محافظة متصلة بالغرفة المركزية برئاسة الوزراء.