اقتصاد وأسواق

متحدث التنمية المحلية : البنوك ومكاتب البريد ينطبق عليها قرار منع دخول غير المطعمين بدءا من ديسمبر

يسري قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية المختلفة بداية من ديسمبر
المال - خاص 10:47 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 10:47 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد القاسم ، إن البنوك ومكاتب البريد سينطبق عليها قرار الحكومة بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ، على قناة إم بي سي مصر.

وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية، أن الجهات الإدارية بالبنوك ومكاتب البريد معنية بالتأكد من حصول من يدخل إلى على لقاح فيروس كورونا ، أو تقديم شهادة pcr تفيد بخلو طالب الخدمة من فيروس كورونا.

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وأضاف القاسم أن الهدف من القرار هو سلامة جميع المواطنين ، مؤكدا توافر اللقاحات لمن يرغب في الحصول عليها.

ولفت إلى أن من يحمل شهادة pcr حديثة تتطابق مع رقمه القومي ، وتفيد خلوه من فيروس كورونا سيتمكن من دخول أي مصلحة حكومية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكد من توفير اللقاحات اللازمة لكافة العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.

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وكانت الحكومة قررت منع دخول العاملين بالجهات الحكومية المختلفة إلى مقار وظائفهم ، في حال عدم حصولهم على لقاح كورونا ، وذلك بداية من نوفمبر الحالي.

ويسري قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية المختلفة بداية من ديسمبر.

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بقلم المال - خاص

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