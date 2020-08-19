متحدث «التموين» : ممنوع بيع الخبز المدعم خارج البطاقة التموينية.. والغلق عقوبة المخالفين

من يخالف ذلك يتم غلق المخبز 3 أشهر، تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية أيضًا يتم توقيعها على صاحب المخبز.

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، عرض أمر الدعم النقدي وتطوير المنظومة التموينية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأكد كمال أن منظومة الخبز المدعم تمنع على المخابز بيع الخبز المدعم حرًّا وليس على البطاقات التموينية، ومن يخالف ذلك يتم غلق المخبز 3 أشهر، تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية أيضًا يتم توقيعها على صاحب المخبز.

وأضاف كمال، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد، أن التكلفة الجديدة للخبز المدعم والوزن الجديد الذي تم تحديده للرغيف المدعم، تم بالاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية وشعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

وتابع متحدث الوزارة أن اتخاذ قرار والعدول عنه لا يُتخذ بشكل سريع، موضحًا أن وزير التموين اجتمع مع 27 رئيس شعبة نوعية للمخابز في المحافظات كافة.

وأشار كمال إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكوى في اليوم الثاني لتطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، توضح فيه سبب تنفيذ منظومة تكلفة منظومة الخبز الجديدة، وتؤكد الوزارة أن الهدف هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز، والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.