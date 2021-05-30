اقتصاد وأسواق

متحدث التموين: مفيش أزمة في توريد الزيت والاحتياطي يكفي 5 أشهر (فيديو)

أكد أن الوزارة نتحمل 70% من إجمالي الاستهلاك
محمد مجدي 11:58 م, الأحد, 30 مايو 21 11:58 م, الأحد, 30 مايو 21

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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي حتي 5 اشهر .

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد : “مفيش أزمة في توريد الزيت ، وتم طرح زجاجتين زيت ، بسعر 17 جنيه زنة 800 مللي و بسعر 21 جنيه زنة لتر”.

وأضاف كمال أنه على الرغم من قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحريك سعر لتر الزيت من 17 جنيه إلي 21 جنيه إلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتحمل فارق سعر التكلفة عن مثيلاتها في السوق المحلية .

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وأشار كمال إلى أن حجم استهلاك السوق المحلي من الزيت يصل الي 120 الف طن شهريا ، تبلغ حصة التموين منها 70٪ ، و ال 30٪ يوفرها القطاع الخاص .

وأوضح كمال أن الوزارة تستورد نحو 95% من احتياجات مصر من الزيوت من الخارج خاصة من أوكرانيا وروسيا، ومنذ 6 أشهر ارتفع سعر طن الزيت عالميًا من 13 ألف إلى 20 ألف جنيه بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا.

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وقال كمال إنه بما أن مصر تستهلك شهريا 120 ألف طن فقد تأثرت بشكل كبير بهذه الزيادة، وقد تحملت الوزارة فارق السعر خلال الأشهر الماضية، لكي يتم الحفاظ على استمرارية مد منافذ التموين بالمنتج .

وأضاف كمال أن وزارة التموين ارتأت زيادة السعر بداية من 1 يونيه القادم من أجل ضمان عملية الإمداد ، كما أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كلف بتشكيل لجنة عليا لإدارة الزيت لمراجعة الأسعار العالمية واختيار أفضل الدول التي يمكن الاستيراد منها.

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وأوضح كمال أن تلك اللجنة على غرار اللجنة العليا التي تم تشكيلها لإدارة ما يخص منتج السكر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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