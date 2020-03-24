متحدث التموين لـ«المال»: المنشآت التموينية تعمل بشكل طبيعي وخارج نطاق حظر التحرك

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق قرار حظر التحرك والذي يبدأ تطبيقه من غد الأربعاء في صالح البلاد للتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر رئيس مجلس الوزارء قرارا اليوم بتطبيق حظر تحرك المواطنين على جميع الطرق العامة، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءًا من غد الأربعاء، لمدة أسبوعين، وسيتم إيقاف جميع حركات وسائل النقل.

وقال المتحدث باسم التموين لـ”المال”، إن جميع المنشآت التموينية ( مطاحن ومخابز وبقالي تموين وجمعيتي ومجموعات استهلاكية ) خارج قرار الحظر.

وأضاف ان حركة تداول السلع من خلال سيارات نقل السلع تعمل بشكل طبيعي لتوفير القمح والدقيق والسلع المختلفة.

وطمأن كمال ، المواطنين على توافر السلع الغذائية والتموينية بشكل كامل والتي يتم طرحها في المنافذ المختلفة .

المقررات التموينية لشهر أبريل آمنة

وأكد أن المقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل المقبل والتي سيتم توريدها إلى البقالين والمجمعات وفروع جمعيتي آمنة.

يذكر أنه يتم توزيع شهريا نحو 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، عبر المنافذ التموينية.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، وأن القمح يكفي لمدة 3.5 شهر، والسكر لنحو 7 أشهر.

وقال المصيلحي إن رصيد الزيوت بأنواعها يكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، والأرز الأبيض لمدة 4.5 شهر.

وأضاف أن الدواجن المجمدة تكفي لمدة 12 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لنحو 6.5 شهر.

وتابع إن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29 شهرا، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5 أشهر.

من جهته قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية إن المخابز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج نحو 270 مليون رغيف خبز يوميا.

وأكد غراب في تصريحات لـ”المال” أنه يتم التواصل المستمر مع المخابز في المحافظات لحل أي مشكلات تواجه سير العمل.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في موازنة 2019/ 2020 ما يقرب من 89 مليار جنيه، بواقع 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز.

ويحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية شهريا على 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها.

ويحق للفرد من خلالها الحصول على سلع غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.