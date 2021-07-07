اقتصاد وأسواق

متحدث التموين: طلب الزمالك بتسجيل العلامة التجارية نادي القرن مازال قيد البحث (فيديو)

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن طلب نادي الزمالك بتسجيل العلامة التجارية نادي القرن مازال قيد البحث والدراسة وذلك من خلال إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية .…

محمد مجدي 12:25 ص, الخميس, 8 يوليو 21 12:25 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن طلب نادي الزمالك بتسجيل العلامة التجارية نادي القرن مازال قيد البحث والدراسة وذلك من خلال إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ونفي كمال في مداخلة هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ما تردد فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفض وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب نادى الزمالك بشأن تسجيل العلامة التجارية (شعار نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي لكرة القدم)

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وأضاف كمال أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولم يصرح أي مسؤل أو مصدر من قبل الوزارة او جهاز تنمية التجارة الداخلية أو الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمثل هذا التصريح .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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