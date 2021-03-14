متحدث التموين : صرف 65٪ من مقررات مارس الجاري

المصرية لتجارة الجملة توصي بصرف زجاجة زيت واحدة لكل فرد على بطاقة التموين، و 2 كيلو سكر، و 2 كيلو أرز لكل بطاقة تموين

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للمال ، أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يحصل كل شهر على 50 جنيها ، يشتري من خلالها سلع غذائية وغير غذائية من خلال البطاقة التموينية .

وقال أن لبطاقة التموينية المقيد بها 4 أفراد يحصلون من خلالها على اي سلعة بأي كمية يرغبون بها من خلال محال البقالة التموينية و فروع المجمعات الاستهلاكية و منافذ جمعيتي داخل نطاق المحافظة المتواجد بها البطاقة التموينية .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن معدلات صرف المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري بلغ ما يزيد عن 65٪ ، مع استمرار صرف سلع نقاط الخبز المدعم .

وفي سياق متصل أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه ، منشور بتاريخ 9 مارس الجاري بضرورة عدم تجاوز صرف السلع الاستراتيجية داخل المقررات التموينية عن زجاجة زيت واحدة لكل فرد على بطاقة التموين، و 2 كيلو سكر، و 2 كيلو أرز لكل بطاقة تموين .

صورة من منشور الشركة المصرية لتجارة الجملة

كذلك صرف باقي الحصة التموينية للبطاقة من السلع الأخرى الموجودة على المنظومة التموينية، على أن يتم مراجعة الالتزام بذلك بشكل دوري وإحالة من يخالف ذلك إلى التحقيق.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل الي 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات التي يتم دعمها بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 .