اقتصاد وأسواق

متحدث «التموين» : الوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها بمنظومة الخبز المدعم

وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد في منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم.
محمد مجدي 9:06 م, الأربعاء, 19 أغسطس 20 9:06 م, الأربعاء, 19 أغسطس 20

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أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد في منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم.

وقال كمال، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد، أن ما تم حذفه من قاعدة بيانات مستفيدي الدعم الحكومي تم تدقيق جميع البيانات، وما تم حذفهم هو الأسماء المكررة والمتوفون والمهاجرون للخارج، وذلك بنحو 5 ملايين مواطن.

وأضاف متحدث الوزارة أن المسجلين على قاعدة بيانات البطاقات التموينية يبلغ 73 مليون مواطن، مسجل بياناتهم الحقيقية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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