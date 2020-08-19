متحدث «التموين» : الوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها بمنظومة الخبز المدعم

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد في منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم.

وقال كمال، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد، أن ما تم حذفه من قاعدة بيانات مستفيدي الدعم الحكومي تم تدقيق جميع البيانات، وما تم حذفهم هو الأسماء المكررة والمتوفون والمهاجرون للخارج، وذلك بنحو 5 ملايين مواطن.

وأضاف متحدث الوزارة أن المسجلين على قاعدة بيانات البطاقات التموينية يبلغ 73 مليون مواطن، مسجل بياناتهم الحقيقية.