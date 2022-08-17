متحدث «التعليم العالي» : 3 نقاط تحدد مقياس التوزيع الجغرافي للتنسيق

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كل طالب حصل على درجة جديدة التظلم سيحصل عليها ، مؤكدا أن الاماكن في الكليات محفوظة أمام كل الطلاب الذين حصلوا على درجات بعد التظلم.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفيةمع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الجامعات الخاصة تقدم منح مجانين لأوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي للتنسيق يحدده 3 نقاط أساسية .

وتابع عبدالغفار أن تلك النقاط هي مجموع الطالب ورغبته التي تقدم بها والإدارة التعليمية التي حصل عليها الطالب شهادة الثانوية العامة هم مقياس التنسيق .

يشار إلى أن المرحلة الأولي من نتيجة تنسيق الكليات تم الإعلان عنه اليوم ، وسيتم البدء في المرحله الثانية من تنسيق الكليات غدا الخميس .

وظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 91.60% وطب الأسنان 91.34%، والعلاج الطبيعي 90.73%، والصيدلة 90%، والهندسة 83.65%، فيما تقرر أن يكون القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدنى 82.92%، والألسن 80.24%، والإعلام 77.03%، والآثار 76.82%، والفنون الجميلة 68.78%، وفقا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور

بدأت المرحلة الأولى في 11 أغسطس الجاري وانتهت في 16 أغسطس، وتقدم لهذه المرحلة 117 ألفًا و758 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي، وأن عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم 560 طالبًا وطالبة.