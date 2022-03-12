متحدث «التعليم العالي» يكشف تفاصيل تسجيل طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي إن عدد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين في التحويل لجامعات أهلية وخاصة طبقاً لقرارات الاسبوع الماضي بلغ 2500 طالب وفقاً للاستمارة الموحدة التي جرى تدشينها عبر وزارتي الهجرة والتعليم العالي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه اعتباراً من بعد غد الاثنين سيتم تقديم الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة في العنوان المخصص 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر وهو المقرر الذي خصصته وزارة الهجرة لاستقبال كافة الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقاً للمدة المبينة بحضور مندوبي من وزارة التعليم العالي لمراجعة بيانات الطلاب وأوراقهم.



وأضاف: “عقب ذلك سيتم تصنيف كافة الأوراق والبيانات المتاحة للطلاب على الكليات المختلفة”.



وأبان أن تخصصات الطب البشري والاسنان والهندسة والصيدلة سيجرى لهم اختباراً عبر اختبار مركزي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة أما بقية التخصصات فلا تحتاج للاختبار وسيتم إلحاقها مباشرة بالجامعات التي يرغب فيها الطلاب وهي التي ستجري إمتحانات للطالب.



وأشار إلى أنه خلال مدة الأسبوعين المخصصة لتقديم الأوراق يقدم الطالب كافة الأوراق الثبوتية عبر كارنيه الجامعه وجواز السفر وأي بيانات تفيد بتخصصه بالإضافة لمدة ثلاثة أشهر ممتدة لاستكمال بقية الأوراق المتاحة بالنسبة له.



وأوضح أن اختبار تحديد المستوى هدفه تحديد مستوى الطالب الحقيقي عبر لجان منعقدة برئاسة أساتذة من القصر العيني بالنسبة للطب البشري والأسنان والهندسة بواسطة أساتذة في جامعة عين شمس وفور الانتهاء سيتم وضع الجداول والإعلان عن النتائج وإعطائهم عبر الإعلام وعبر وسائل الوزارة ووسائل التواصل المباشرة مع الطلاب.



ورداً على سؤال الحديدي : “ماذا لو لم ينجح أحد الطلاب في تلك الاختبارات المؤهلة ؟ ليرد عبد الغفار قائلاً : “نحن في ظروف إستثنائية والتوجيهات السياسية من القيادة واضحة بالوقوف بجانب أبنائنا من الطلاب في هذا العام الدراسي الذي يشهد ظروفاً إستثنائية وهو استثناء للعام الدراسي الحالي فقط وأؤكد على سبيل الاستثناء بالنسبة لأولادنا من الطلاب الراغبين في العودة لمصر”.



وأكمل: “هناك تغاض على مجموع الثانوية العامة تماماً لكن هذا لا يمنع من إجراء اختبار تحديد المستوى لتحديد مستواه التعليمي المناسب في الجامعة الأهلية أو الخاصة وهو اختبار لتحديد المستوى أو الفرقة التي يلتحق بها وليس لرفض الطالب”.



لكنه شدد على أن اختبار تحديد المستوى يهدف لتحديد المرحلة الدراسية المناسبة كبديل عن المقاصة العلمية “قائلاً : “الطلاب ماعندهمش توصيف علمي للمواد اللي درسوها”.



ولفت إلى تحديد الجامعات الأهلية والخاصة لأن الحكومية لديها أعداد كبيرة من الطلاب بنسب كبيرة ولذا من البداية أكدنا على الجامعات الخاصة والأهلية فقط.