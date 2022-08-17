متحدث «التعليم العالي»: الطالب لن يدفع أي مصروفات في الجامعات الأهلية والخاصة إلا عند قبوله فعليا

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الطالب لن يدفع أي مصروفات في الجامعات الأهلية والخاصة إلا عند قبوله فعليا، مشيرا إلى إنه تم الاتفاق على الحد الأدنى للتخصصات العلمية في الجامعات الأهلية .

ودعا كل الطلاب متابعة المواقع الإلكترونية لكل الجامعات مثل الجامعات الأهلية التي لديها شراكات مع جامعات دولية.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن وزير التعليم العالي وجه بتوقيع المصروفات على الطالب بعد قبوله فعليا وليس قبل ذلك تحت أي مسمى، متابعا: الطالب لن يدفع أي مصروفات في الجامعات الأهلية والخاصة إلا عند قبوله فعليا .

وأوضح عبدالغفار أنه يوجد 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة 1 اكتوبر القادم ، إضافة إلى 7 جامعات تكنولوجية اخري ، مشيرا إلي أن تلك الكليات بها برامج جديدا و فرص جديدة في سوق العمل .

وأكد أن القبول بالجامعات الأهلية سيتم الإعلان عنه من خلال التنسيق ، و سيتم إعلام الطالب بالمصروفات، إضافة إلي كتابه المصروفات للطالب سواء للجامعات الأهلية أو الخاصة .

وأوضح عبدالغفار أن جميع طلاب الثانوية العامة لهم أماكن في الكليات المصرية، خلال المرحلة الثانية من التنسيق ، كما أن الجامعات الخاصة ليس لها توزيع جغرافي للتنسيق .