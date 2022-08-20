متحدث التعليم العالي: الدولة تدعم مصاريف الجامعات الأهلية بنسبة تصل إلى 60% (فيديو)

قال الدكتور عادل عبدالغفار متحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن 1 أكتوبر المقبل بداية العام الدراسي الجديد لكل الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة والجامعات الأهلية الجديدة والبالغ عددها 12 جامعة .

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد أن الجامعات الاهلية هي منبثقة من الجامعات الحكومية ولكنها بمصاريف تدعمها الدولة بنسبة تتراوح من 50 إلى 60٪.

وتابع عبدالغفار أن الجامعات الأهلية تم إنشائها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل جامعات أهلية جديدة بمستوي تكنولوجية حديثة، حيث أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في هذا المجال و ما سيدفعه الطالب ليس التكلفة الفعلية لتلك الجامعات.

وقال عبدالغفار إنه على سبيل المثال سعر كلية الطب البشري 85 ألف جنيه، وطب الأسنان ما بين 70 و75 ألف جنيه، والكليات الإنسانية 30 و35 ألف جنيه .

ولفت عبدالغفار إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية تضم مباني ومنشآت جديدة، وشبكة إنترنت قوية، ومعامل ومراكز وورش، بهدف تقديم فرص تعليم عصرية جيدة، والهدف الرئيسي لجزء كبير من الكليات المقدمة، مرتبط بمواكبة احتياجات السوق المصري.

وأكد عبدالغفار أن الجامعات الأهلية منتشرة على مستوى الجمهورية وتتواجد في بنها، وحلوان، والوجه البحري، والدلتا، والمنصورة، والإسكندرية، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وجنوب الوادي.

وأوضح عبدالغفار أن التنسيق الإلكتروني الخاص بالجامعات الأهلية مستمر لمدة أسبوع بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، وبعد انتهائه، سيتم الإعلان لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن كيفية التقديم.

وأضاف عبدالغفار أن التقديم سيكون مباشرة للجامعات الأهلية، بحيث أن طالب يتوجه بملفه كاملًا للجامعة ثم يراجع مكتب التنسيق الأوراق الخاصة بالطلاب.