متحدث البرلمان: انتشار أغاني المهرجانات أخطر على مصر من فيروس كورونا (فيديو)

شدد على أنه يجب مواجهة ذلك ودعم نقابة المهن الموسيقية قي قرارها الذي منع مطربي المهرجانات من الحصول على تراخيص إقامة الحفلات.

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان إنه يجب مواجهة أغاني المهرجانات التي انتشرت الفترة الماضية، مشيرا إلى انتشارها يعتبر أخطر من فيروس كورونا لمصر وكل المجتمعات العربية .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن ماتقوم به تلك المهرجانات يعتبر تزييفا للذوق العام وحربا على القيم.

وشدد على أنه يجب مواجهة ذلك ودعم نقابة المهن الموسيقية قي قرارها الذي منع مطربي المهرجانات من الحصول على تراخيص إقامة الحفلات.

وكان متحدث النواب قال في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تواصلت اليوم مع الصديق العزيز الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية وأكدت له دعمنا الكامل لكافة ما تتخذه النقابة من قرارات لمواجهة هذا الإسفاف والتدنى.

ورأي أن ذلك بمثابة حرب بالغة الخطورة لتزييف وعي وذوق الشعب المصرى وفى القلب منه شبابه.

وقال إنه طالب شاكر بأن يكون للنقابة دورًا حاضرًا لحماية الفن المصرى الذى كان أبرز ما تصدره مصر للوطن العربى وتشكل به هوية وثقافة المجتمع العربى .

وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أصدر قرارا بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة، موضحا أن هذا القرار نهائي ولن يقبل التراجع حيث تم التنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ ذلك.

وحذرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات



