متحدث «البترول» ينفي ما أثير عن زيادة أسعار الغاز في يوليو

نفي المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية “كل ما أثير على بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي غير صحيحة وخاطئة ومن ضمن الشائعات”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

وقال عبد العزيز : “ده واحد قاعد يألف في أرقام و يثير بلبلة ، ولما بيحصل زيادة في الأسعار بيتم نشرها عن طريق الوزارة ومجلس الوزراء”.

وأضاف متحدث وزارة البترول أن “هناك في لجنة تسعير تلقائي كل 3 أشهر للمواد البترولية ، واللجنة ستعقد اجتماعها الدوري في الشهر القادم”.