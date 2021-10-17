اقتصاد وأسواق

متحدث «البترول» ينفي إلغاء بنزين 80: يمثل 40% من إجمالي استهلاك الوقود في مصر (فيديو)

حزمة من البرامج لزيادة إنتاج الوقود في مصر
محمد مجدي 10:48 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 10:48 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول إن المهندس طارق الملا وزير البترول لم يذكر إلغاء بنزين 80 وكيف يتم إلغاء بنزين 80 وهو يمثل 40٪ من إجمالي حجم استهلاك البنزين في مصر .

و أكد متحدث وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن وزير البترول تحدث اليوم عن إنتاج وقود يتناسب مع المواصفات العالمية لصناعة السيارات الحديثة و تنفيذ حزمة مشروعات للتكرير بعضها تم الانتهاء منه والبعض الاخر جاري التشغيل التجريبي بمشروع إنتاج البنزين في اسيوط .

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وأضاف أن هناك توسعات في معمل تكرير ميدور بقيمة 2.4 مليار دولار وسيتم الانتهاء من تلك التوسعات في العام القادم ، مشيرا إلي أن كل ذلك يعمل على زيادة الإنتاج من البنزين والسولار وتوفير أنواع من البنزين ذو جودة عالية .

و أشار إلى أن وزير البترول أوضح أن بنزين 80 لم يعد يستخدم عالميا ، كما أنه غير ملائم للسيارات الحديثة لكن لم يتم إلغاؤه .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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