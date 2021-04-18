طاقة

متحدث البترول: لجنة التسعير في التقييم النهائي لتحديد أسعار أبريل ومايو ويونيو (فيديو)

أكد أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم بمراجعة وتقييم 3 عوامل لتحديد سعر المواد البترولية
محمد مجدي 1:32 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 1:32 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم بمراجعة وتقييم 3 عوامل لتحديد سعر المواد البترولية وهي سعر خام برنت في البورصات العالمية وسعر الصرف وتكاليف التداول.

وقال عبدالعزيز خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية اكسترا نيوز، أن اللجنة المشكلة من وزارتي البترول و المالية حاليا في التقييم النهائي لتحديد أسعار أبريل و مايو و يونيو.

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وأضاف عبدالعزيز، أن وزارة البترول لديها استراتيجية بيتم تنفيذها بدقة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في كل مناطق مصر، قائلا: “عندنا مناطق بكر لم تستكشف بعد مثل غرب المتوسط”.

وتابع عبدالعزيز ، أن تلك الاكتشافات من شأنها دعم الاحتياطى البترولي سواء غاز أو بترول أو زيادة الإنتاج، مشيرا إلي أنه لا يتم الإعلان عن أي توقعات غير بالحفر مؤكدا وجود اكتشافات في منطقة غرب المتوسط .

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وقال المتحدث باسم وزارة البترول، أن عملية حفر البئر الواحد في منطقة غرب المتوسط يتكلف 100 مليون دولار وهي استثمارات تقوم بها شركات بترول عالمية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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