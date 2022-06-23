متحدث «البترول»: تم توصيل الغاز الطبيعي لـ13.5 مليون وحدة سكنية منذ بداية المشروع في 1980 (فيديو)

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول حقق خلال الـ 8 سنوات الماضية طفرات حقيقية نقدر نقول إنجازات كبيرة في جميع أنشطة البترول.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم على فضائية “دي إم سي” إن من بين تلك المشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل، لنحو 13.5 مليون وحدة سكنية منها أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز لها خلال ال 8 سنوات الماضية.

وتابع عبد العزيز أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدء في عام 1980، وعندما يتم تحقيق 50% خلال الثماني سنوات ماضية يعتبر إنجازا.

وأوضح عبد العزيز أن مشاركة وزارة البترول في المشروع القومي حياة كريمة هو توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1451 قرية في المرحلة الأولي، وتم حتي الآن توصيل الغاز إلي 101 قرية، وجار مد الشبكات لأكثر من 200 قرية أخري.

وأشار عبد العزيز إلي أنه يتم العمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في قري حياة كريمة بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في القري المستهدفة.