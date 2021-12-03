متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس تواليا.. سعر الدولار يصعد أمام العملات العالمية

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا اليوم الجمعة ليصعد مقابل معظم العملات الرئيسية، قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية المهمة التي يمكن أن تمهد الطريق لتعجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالى رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر سعر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.1 % إلى 96.204، ما يؤهله لتحقيق مكسبا أسبوعيا، ليكون هذا سادس مكسب أسبوعي على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ يناير 2015.

سعر الدولار يتقدم 0.1 % أمام الين

وصعد سعر الدولار 0.1 % إلى 113.31 مقابل الين الياباني.

واستقر اليورو عند 1.13 دولار، وذلك دون تغيير عن الجلسة السابقة، وتماسك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 17 شهرا تقريبا عند 1.1186 دولار الأسبوع الماضي.

تراجع الدولار الأسترالي 0.5 % إلى أدنى مستوى في 13 شهرا

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 % إلى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 0.7049 دولار، منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3274 دولار.

ومن عملات الأسواق الناشئة، اقتربت الليرة التركية المتقلبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة، مما دفع البنك المركزي للتدخل المباشر ببيع دولارات.

الدولار الأمريكي يصعد في تعاملات متباينة فى ختام تعاملات أمس

وفى ختام تعاملات أمس الخميس، صعد الدولار الأمريكي في تعاملات متباينة وسط تحسن الرغبة في المخاطرة مع ارتفاع الأسهم الأمريكية، غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تأثير السلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا والسرعة التي سيخفض بها مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) التحفيز.

وكانت تحركات العملة الأمريكية محدودة مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن تقديرات خبراء الاقتصاد في وول ستريت تشير إلى أن الاقتصاد أوجد 550 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي.

ارتفاع مؤشر الدولار فى ختام تعاملات أمس

وخلال أحدث معاملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 % إلى 96.131.

وكان المؤشر قد انخفض الأسبوع الماضي بعد ظهور الأنباء عن سلالة أوميكرون لأول مرة، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له منذ 16 شهرا عند 96.938 والذي سجله الشهر الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الخميس ثاني إصابة بالسلالة أوميكرون، لكن كان لذلك تأثير محدود على الأسهم وغيرها من الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وارتفع الدولار 0.4 % مقابل الين الياباني إلى 113.155.

غير أن الجنيه الإسترليني ارتفع 0.2 % إلى 1.3298 دولار، بينما هبط اليورو 0.2 % إلى 1.1294 دولار.

وينتظر المتعاملون أيضا توضيحات حول السرعة التي سيخفض بها مجلس الاحتياطي الفيدرالى مشترياته من الأصول، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية حول العالم مصاعب في تحديد مدى سرعة التخلص من تدابير التحفيز وسط ارتفاع التضخم.