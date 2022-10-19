متجاوزا التوقعات.. التضخم في بريطانيا الأعلى منذ 42 عاما

شهدت المملكة المتحدة زيادة حادة في معدلات التضخم بأعلى من المتوقع، حيث تجاوزت أعلى مستوى منذ العام 1980.

وأظهرت البيانات زيادة معدلات التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في سبتمبر مسجلاً أعلى مستوى في 40 عاماً، مقابل توقعات بتسجيل مستويات 10% ومقابل القراءة السابقة عند 9.9%.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى في 42 عاما، وتحديدا منذ أبريل 1980، وجاء التضخم مدفوعا بالزيادة في فواتير الغاز والكهرباء، والقفز في تكاليف الطعام والشراب.

أكبر مساهمة في المعدل السنوي في سبتمبر 2022 جاءت من الإسكان والخدمات المنزلية، وجاءت ثاني أكبر مساهمة من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي تجاوزت مساهمة النقل.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن استطلاع MRP الذي أجرته مؤسسة Opinium أن أكثر من نصف البريطانيين يقلصون من التدفئة والماء الساخن والكهرباء تحت ضغط تكلفة المعيشة، وأن واحدًا من كل 12 قد فاته دفع الفاتورة.