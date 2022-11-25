متجاوزا التوقعات.. الاقتصاد الألماني ينمو 0.4% في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الألماني نموًّا طفيفًا في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات الأولية، وذلك بدعم من إنفاق المستهلكين، حسبما أظهرت الإحصاءات الاتحادية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموًّا نسبته 0.4% على أساس ربع سنوي، و1.3% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام المعدلة موسميًّا.

وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد 0.3% في الربع الثالث، و1.2% على أساس سنوي.

وكان إنفاق الأسر هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع النمو على أساس ربع سنوي مع سفر المستهلكين وزيادة أنشطتهم بعد رفع جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريبًا.

في الربع السابق، نما الاقتصاد الألماني 0.1% على أساس ربع سنوي.

ويشير أحدث توقعات الحكومة إلى نمو الاقتصاد 1.4% هذا العام، وتراجعه 0.4% العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المؤشرات الحالية لا تزال تشير إلى ركود في الأشهر الستة حتى مارس.

وأضاف المتحدث “الشروط الأساسية لمسار معتدل من الركود هي عدم ظهور حالة نقص حاد في الغاز، وعدم حدوث تطورات صعبة فيما يتعلق بكوفيد، واستمرار استقرار سلاسل التوريد تدريجيًّا”.