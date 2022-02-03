متتخب مصر يروض أسود الكاميرون ويضرب موعدا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

فاز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني في مبارة نصف النهائي بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت في ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد 120 دقيقة لعب، اضطر بعدها الفريقان إلى اللجوء إلى الركلات…

فاز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني في مبارة نصف النهائي بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت في ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد 120 دقيقة لعب، اضطر بعدها الفريقان إلى اللجوء إلى الركلات الترجيحية من علامة الجزاء.

وشهدت المباراة تحاملا كبيرا من الحكم بكاري جساما على لاعبي الفراعنة، وأشهر البطاقة الحمراء للمدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، كما أشهر البطاقة الصفراء لعدد من اللاعبين منهم محمد عمر عبد الواحد والذي يغيب عن المباراة المقبلة.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وصعد المنتخب المصري للدور نصف النهائي بعدما أقصى نظيره المغربي في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف أحرز هدفي الفراعنة محمد صلاح وتريزيجه، وبعدما وصلت المبارة للأشواط الإضافية.

في المقابل تواجد المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور في هذا الدور بعدما أقصى المنتخب الجامبي في دور ربع النهائي بهدفن نظيفين سجلهما اللاعب كارل توكو إيكامبي.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد اختار لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، اللاعبين: محمد أبو جبل لحراسة المرمى، وعمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح لخط الدفاع، وحمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية لخط الوسط، وفي الهجوم عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

وفي المقابل كان تشكيل منتخب الكاميرون للمبارة في حراسة المرمى: أندري أونانا، والدفاع: كولينز فاي، جيان كارليس كاستيليتو، مايكل نجادو، نوهو تولو، وفي خط الوسط: صامويل إيفس أوم جويت، مارتن هونجلا، أندري زامبو أنجوسيا، وفي الهجوم: مومي نجامالو، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.