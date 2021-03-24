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متبقي 6 أيام.. الداخلية تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة

تنتهي في 30 مارس.
أماني عوض 4:30 م, الأربعاء, 24 مارس 21 4:30 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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ناشدت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- المواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني ، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021 كموعد نهائي لتركيب الملصق الالكتروني لكافة المركبات.

وواصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني ويُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

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وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، إضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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