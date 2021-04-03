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متبقي ساعتين.. الداخلية توضح خريطة تأمين طرق نقل المومياوات الملكية (إنفوجراف)

بينها ميدان التحرير ومحطة مترو السادات وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو.
أماني عوض 3:53 م, السبت, 3 أبريل 21 3:53 م, السبت, 3 أبريل 21

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أعدت وزارة الداخلية فيديو وإنفوجراف يوضح مواعيد غلق الطرق والمحاور الخاصة بتأمين خط سير موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير في الفسطاط.

ونشرت وزارة الداخلية الفيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وصفحة “فيس بوك”، للتسهيل على المواطنين وقائدي المركبات معرفة المحاور المغلقة.

ومن المقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، اليوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م. 

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كانت وزارة الداخلية قد أعلنت إنها استعداداتها لتأمين الحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وتغلق المحاور على النحو التالي:

-غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو. 

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-غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

-غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال. 

-غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى. 

-غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

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-غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م. 

لإغلاق محاور وطرق.. ننشر الخريطة الكاملة لتحويلات المرور أثناء موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات قبل ساعات.. تكثيف أمني واستعدادات لغلق ميدان التحرير ومحاور مرورية
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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