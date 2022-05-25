«متبقيات المبيدات» يشارك في برنامج تدريب على قواعد التسجيل ورقمنة أعمال لجنة الآفات

قامت أ.د. هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بالمشاركة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان (قواعد ونظم التسجيل ورقمنة أعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية) حيث قام بافتتاحه أ.د. محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، أ.د. محمد صالح أمين اللجنة، أ.د. مصطفى عبد الستار نائب أمين اللجنة وكوكبة من الخبراء واستمر لمدة يومين تم خلاله إلقاء العديد من المحاضرات ومنها تقييم فعالية المبيد وشهدات التسجيل والبطاقات الاستدلالية وقد قامت عبد اللاه بإلقاء محاضرة حول ( آثار تطبيق المبيدات على الحاصلات الزراعية وتصديرها).

وأشارت عبد اللاه إلى أهمية هذه البرامج التدريبية في تأهيل ممثلي الشركات العاملة في مجال المبيدات والمزارعين والمتخصصين وتدريبهم على طرق استخدام المبيدات ورشها بالطرق الصحيحة مما يزيد من كفاءتها على المحاصيل ويؤدي إلى انخفاض خطورتها على المستهلكين والبيئة.



وأكدت عبد اللاه قيام لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة أ.د. محمد عبد المجيد بتنفيذ هذا البرنامج بشكل شهري ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأخرى وبمشاركة العديد من الخبراء.