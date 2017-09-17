متبقيات المبيدات في 11 محصولا تلاحق في 14 محافظة

الصاوي أحمدبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للبرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة من خلال أخذ عينات من الأسواق المركزية بالمحافظات المختلفة، وتحليلها، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة غذاء المواطنين.وشهد الدكتور عبد المنعم البنا اليوم

الصاوي أحمد

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للبرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة من خلال أخذ عينات من الأسواق المركزية بالمحافظات المختلفة، وتحليلها، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة غذاء المواطنين.

وشهد الدكتور عبد المنعم البنا اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، لتنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

وقال وزير الزراعة إن تلك المذكرة تأتي لبيان الأدوار والواجبات المنوط بها لكلا المعملين بما يضمن تحقيق أفضل أداء وتطوير الأداء مرحلياً وفق برنامج زمني محدد بما يعود بالنفع على البلاد، وصحة المواطنين، حيث سيقوم المعملين باستخدام كافة الأجهزة والإمكانيات البشرية والفنية الموجودة لديهما بحيث تتم عملية الرصد دون توقف.

أوضح البنا انه تم تحديد الأسواق المركزية التي ستشملها عمليات التقصي والرصد في المرحلة الأولى والتي تشمل 17 سوق مركزي في 14 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، بني سويف، وأسيوط، بحيث يمثل كل محافظة سوق واحد عدا محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة يمثلها سوقين لكل محافظة.

وأشار إلى أن تم تحديد 11 محصول من محاصيل الخضر والفاكهة التي سيتم رصد متبقيات المبيدات بها، وهي: الطماطم، الفلفل، الفاصوليا، البطاطس، الفراولة، العنب، الخوخ، البرتقال، الرمان، الخيار، الكوسة، البسلة، الخس، الجزر، التفاح، الكمثرى، والجوافة.

وأكد أنه سيتم أخذ العينات من المحاصيل على فترات شهرية أو موسمية حسب تواجد المحصول بالسوق.

وأوضح أن تلك المبادرة الوطنية من شانها أيضاً الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالخارج.