متاحة عبر التمويل العقاري وجاهزة للسكن.. تعرف على أسعار وحدات مدينة المنصورة الجديدة

أكد ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن الاسكان في مدينة المنصورة الجديدة يشمل كافة الشرائح وجاهز للسكن.

جاء ذلك خلال لقاء برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إنه جرى إنشاؤها لتستوعب جميع أطياف المجتمع المصرى من مستوى اجتماعى وإسكان متوسط وفي مقدمتها الاسكان الاجتماعي بإجمالي 58 عمارة بواقع 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ذات الطابع الساحلي.

وأضاف أن الوحدات جميعها جرى تشطيبها تشطيباً كاملاً ” سوبر لوكس،”قائلاً : المواطن هيفتح الشقة ويسكن فيها فوراً ” .



وذكر أنه على صعيد الاسكان المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، ويبلغ سعر المتر به 6800 جنيهاً وتتراوح المساحات مابين 115-118 متر بالاضافة لمشروع جنة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمشروع. والطرح سيمشل 5 الالاف وحدة والمساحات تتارواح مابين 100-150 متر مربع ويبلغ سعر المتر في حدود 8800 جنيهاً .

وأضاف أنه بوسع المواطن اختبار الوحدة التي يرغب في شرائها بالمساحة المطلوبة وفقاً لكراسة الشروط التي سيجري طرحها في البنك.

وتابع أنه بوسع المواطن الحصول على الوحدة بالتمويل العقاري ومبادرة ال3%. ويمكن التقسيط وفقاً لأدوات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتيح للمواطن الشراء بالطريقة المناسبة لدخله وظروفه.



وتوقع أن يشهد الطرح إقبالاً كبيراً في ظل إمكانيات المدينة الكاملة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفتتح مدينة إلا بعد إكتمال كافة الامور من خدمات وغيره.



ولفت إلى أن التحدي الأكبر هو الحفاظ على ماتم إنجازه في المدينة الذكية والحفاظ على رونقها وضوابطها.

وفي هذا الصدد، قال إن لن يسمح بوجود تكاتك في المدينة، وسنحافظ على الشكل الجمالي.

وذكر أن جرى توفير كل الخدمات المطلوبة في المدينة، حيث أن المواصلات مرتبطة بـثلاث محافظات.