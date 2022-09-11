أعلن مكتب تنسيق أعمال ترشيح طلاب المرحلة الثالثة، أنه متاح بعد قليل.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وفقا لدرجاتهم إلى الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، على أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق المرحلة الثالثة 2022، مثلما حدث في تنسيق المرحلتين السابقتين.

وأغلقت المرحلة الثالثة مساء يوم الجمعة 9 سبتمبر، بعدما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لينتهي تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة.

تنشر بوابة «المال»، في السطور التالية، متاحة بعد قليل.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

متاحة بعد قليل.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بدأ الطلاب والطالبات اليوم الأحد 11 سبتمبر، في البحث عن موعد الإعلان عن النتائج، عقب غلق باب تسجيل الرغبات.

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ عند ظهورها.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كشفت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، منها كليات الحقوق والآداب بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة)، بالإضافة إلى كليات القدرات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشعبة الأدبية منها كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، والمعاهد العليا الخاصة المتوسطة.

وجاءت المؤشرات كالآتي خاصة في الكليات الأبرز وكانت الحقوق انتساب موجه 57% والآداب انتساب موجه 59% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 55% والخدمة الاجتماعية قد تصل لـ 56.5% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54%.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكن للطلاب الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، فور اعتمادها وإعلانها رسميا على موقع التنسيق من قبل وزارة التعليم العالي، من خلال الخطوات التالية:

اضغط على هذا موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات

يشار إلى إعلان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022 / 2023.