متاحة بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد قليل .

متاحة بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2022

وستقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي .

وسيتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد قليل بالاسم فقط ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي :/http://emis.gov.eg/

http://emis.gov.eg/

https://natega.elwatannews.com/

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم .

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات يبلغ ، جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

يذكر ان وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي اساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وخضفت التعليم العالي الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات العام الماضي مع انخفاض مجاميع الثانوية العامة بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم .

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

وشهدت مجاميع الثانوية العامة تراجعا كبيرا العام الماضي ، حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.

وبلغت نسب النجاح العامة العام الماضي 74%، وفي شعبة علمي علوم 76%، وفي شعبة علمي رياضيات بلغت 76% .

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.