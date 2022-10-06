متاحة الآن على النايل سات.. تردد قناة مدرستنا 3

يبحث العديد من أولياء الامور عن تردد قناة مدرستنا 3 ، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة عدد من القنوات التعليمية على القمر الصناعي النايل سات، يتم من خلالها تقديم البرامج التعليمية، والمواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بداية من الابتدائي والاعدادي والثانوي، وذلك بهدف القضاء على الدروس الخصوصية.

تردد قناة مدرستنا 3

يمكن لطلاب المرحلة الثانوية العامة تحميل تردد قناة مدرستنا 3 على النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد 12206 ، معدل الترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 6/5 .

ويمكن مشاهدة جميع البرامج بخاصية HD من خلال تطبيق مدرستنا Plus، من خلال تحميلة بتحميله من خلال الروابط التالية:

لمستخدمي نظام أندرويد: https://bit.ly/3uW48Wk

لمستخدمي نظام IOS: https://apple.co/3ulN4Kb

كان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تخصيص نسبة 25% من الحصص الدراسية لمشاهدة القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قنوات مدرستنا 1 ، 2 ، 3 .

وتساعد تلك القنوات التعليمية مثل قناة مدرستنا 3 في دعم العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، من خلال السبورة الذكية، أو داتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد عناصر متميزة من المعلمين بصحبة الطلاب، فيما يتم تخصيص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته.

وكان الدكتور رضا حجازي، أعلن أنه سيتم هذا العام دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية من خلال قنوات مدرستنا «1،2،3»، للصفوف من الصف السادس الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وأوضح حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أن فترة مشاهدة قنوات مدرستنا ستساعد المدرس على تنفيذ مجموعة من التطبيقات بالإضافة إلى توفير حصة من كل مادة.

ونوه إلى أن فترة مشاهدة قنوات مدرستنا سيتم إدارتها من قبل المدرسة بما يحقق التعلم، وسيتم إعطاء الطالب نسخة من الدروس مع جدول البث على القنوات لمشاهدة الدروس مرة أخرى، وهو ما من شأنه تقليل الدروس الخصوصية وإكساب المعلمين مهارات جديدة في نظم التعليم.