متابعة أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية بمدن ومراكز محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، على إنه جارٍ العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطرق، وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ م، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكرورى باستكمال أعمال الرصف بمنطقة غرب السكة الحديد لـ ٤١ شارع بطول ٦٢٥٨ م وبتكلفة إجمالية تتجاوز ٨ ملايين جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأكد اللواء المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.

وشدد على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمتابعة أعمال مشروع إنشاء الوحدة الصحية بالربدان، والمقامه على مساحة ١٠٥٠ م٢ بتكلفة قاربت ٨ مليون جنية، ونسبة تنفيذ ٩٧ ٪ .

فيما قام اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بتفقد أعمال رصف وتطوير العديد من شوارع مدينة دمنهور، حيث تفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية لعدد من متفرعات شارع عبد السلام الشاذلي ومنها شارع زعيتر ومحيط مدرسة الكرمة بطول ٤٠٠ متر ضمن أعمال تطوير ورصف ٦ شوارع بإجمالي أطول ٢ كم وبتكلفة ٧ مليون جنية، ومن المقرر الإنتهاء منها نهاية فبراير الجاري .

كما تفقد محافظ البحيرة أعمال تطوير محيط النادي الإجتماعي ضمن أعمال تطوير ميدان جلال قريطم ومتفرعاته بدمنهور حيث تم أعمال رصف وإعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة ورفع كفاءتها وتركيب بلدورات وأرصفة وإنارة كاملة ورصف الميدان وتشجير وعمل شبكة ري للزراعة وزيادة صفايات الأمطار وتركيب مقاعد وأعمدة ديكورية، ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل المنطقة تشمل ميدان جلال قريطم (دوران الإستاد) والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول ٢.٥ كم بتكلفة ١٧ مليون جنية لرفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية والإضاءة .

واختتم اللواء المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط مجمع مواقف سيارات دمنهور وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة إمتداد طريق مجمع المواقف ومستشفى الحميات حتى الطريق الزراعي، وشدد على سرعة قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع مشروع المواقف لإزالة كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة .

وأكد المحافظ على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وكافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة المحافظة الكبيرة والعريقة وشعبها العظيم .

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٩ لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها .

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ٤٧ حالة تعدي بنطاق ٦ مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت ١٩٥٥١ م٢ والتي كانت عبارة عن تنفيذ ١٥ قرار إزالة تعدي على أملاك الآثار بمساحة ١١٦٠٢ م٢ بالدلنجات عبارة عن مساحات مزروعة وتشوينات ، و إزالة ١٤ حالة تعدي على أملاك الدولة بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار بمساحة ٤٨٢٤ م٢ .

كما تمت إزالة ١١ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١٧٠٠ م٢ بقرية الطبراني بمنطقة قرى الخريجين بوادي النطرون عبارة عن مبانى من الطوب البلوك الأبيض وسقف خشب ، و إزالة حالة تعدى على مساحة ١٠٠٠ م٢ بأبو المطامير عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية حارس بكوم الفرج ، بالاضافة إلى إزالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٣٠٥ م٢ بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية، و إيقاف أعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢٠ م٢ بإيتاي البارود .