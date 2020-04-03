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متأثرًا بـ«كورونا».. وفاة مصري في باريس

مات صباح اليوم الجمعة
محمد بدر 10:31 م, الجمعة, 3 أبريل 20 10:31 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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توفي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، المواطن المصري عبد الله عبد الواحد أبو المجد، متأثرًا بفيروس كورونا، حسبما أورد رئيس الجالية المصرية بفرنسا، صالح محمد فرهود، نقلا عن روسيا اليوم.

وقال رئيس الجالية المصرية بفرنسا إن “المتوفي شعر بالتعب الشديد مساء الخميس فى منزله، وطلبت زوجته النجدة فحملوه إلى مستشفى سان لوي بباريس، حيث مات صباح اليوم الجمعة”.

وأشار رئيس الجالية المصرية إلى أن “المتوفي كان يعاني منذ مدة ويعالج من سرطان الدم”.

مضيفا أن “أبا المجد سيدفن فى مدافن المسلمين بباريس يوم الأثنين القادم، وسوف تصلى عليه صلاة الجنازة”.

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بقلم محمد بدر

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