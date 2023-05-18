متأثرة بتراجع الإيرادات.. «سبيد ميديكال» تتكبد خسائر بقيمة 139.5 مليون جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال ، نتائج الأعمال والقوائم المالية لعام 2022.

وأظهرت نتائج أعمال سبيد ميديكال خلال 2022، تحولها للخسائر، إذ تكبدت 139.5 مليون جنيه صافي خسائر، مقابل أرباح بقيمة 173.48 مليون جنيه، خلال 2022.

وتراجعت إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 68%، خلال 2022، لتصل إلى 116.56 مليون جنيه، مقابل 365.19 مليون جنيه عام 2021.

وأشارت سبيد ميديكال في بيان لإدارة البورصة إلى أن أسباب تكبد الخسائر ترجع إلى انخفاض المبيعات اثر انحصار موجة فيروس كورونا، اعتبارا من بداية عام 2022، فضلا عن تكوين مخصصات ومصروفات عرضية بنحو 64.4 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة تأخر تقديم ونشر القوائم المالية لعام 2022، إلى قيامها بعمل دراسة اضمحلال الأصول الثابتة لجميع الفروع على مستوى الجمهورية، نتيجة التغيرات التي تمت على مستوى الفروع.

وكذلك الاستحواذ الذي قامت به سبيد ميديكال لمعامل أخرى خلال العام.