متأثرا بسحب عرض استحواذ فيون.. جلوبال يخسر 15% بمنتصف التداولات

- توقعات بمواصلة التراجع صوب 4.9 جنيهات.. الأسبوع المقبلمنى عبدالباريواصل سهم جلوبال تيليكوم، اتجاهه الهبوطي بحلول منتصف تداولات، اليوم الثلاثاء، متراجعًا 15% عقب الإعلان عن تراجع "فيون هولدنجز بي في"، سحب عرض الشراء الإجباري علي أسهم جلوبال.وبحلول منتصف التداولات تراجع سهم جلوبال 14.69% إلى 5

– توقعات بمواصلة التراجع صوب 4.9 جنيهات.. الأسبوع المقبل



منى عبدالباري

واصل سهم جلوبال تيليكوم، اتجاهه الهبوطي بحلول منتصف تداولات، اليوم الثلاثاء، متراجعًا 15% عقب الإعلان عن تراجع “فيون هولدنجز بي في”، سحب عرض الشراء الإجباري علي أسهم جلوبال.

وبحلول منتصف التداولات تراجع سهم جلوبال 14.69% إلى 5.69 جنيه، مقارنة بمستوى 6.16 جنيه عند بدء التداولات.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن سهم “جلوبال” سيواصل تراجعه متأثرًا بسحب طلب الاستحواذ ليتجه صوب مستويات بين 4.90 و5 جنيهات، الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن السهم سيظل حبيس هذه القيم خلال شهر إبريل، ليعاود التعافي تدريجيًا الشهر المقبل، لكنه رجح في الوقت نفسه تحقيق السهم تعافيًا جزئيًا بجلسة الغد صوب مستويات 5.90 جنيه.

وأعلنت جلوبال اليوم عن سحب شركة فيون عرض الشراء الإجباري علي أسهم جلوبال نتيجة مرور الوقت دون الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي عرض الشراء.

وقالت “جلوبال” في بيان للبورصة، الثلاثاء، إن فيون ليس لديها نية في الاستمرار بأي عرض شراء إجباري آخر في الوقت الحالي.

كانت فيون هولدنجز بى فى، المستحوذة على 57.7% من أسهم جلوبال، وقامت في نوفمبر الماضي بإيداع مشروع عرض شراء إجبارى لعدد 1,997,639,608 سهم، والتى تمثل 42.31% من رأس مال شركة جلوبال.

يشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى منتصف تداولات اليوم، سجل سهم “جلوبال” تراجعًا إجماليًا بنحو 23% من مستويات 7.38 جنيه، إلى 5.69 جنيه.

وتعاني “جلوبال” من عدد من الضغوط نتيجة تراجع عملياتها بالجزائر وباكستان انعكست على نتائجها المالية العام الماضي، والتي أظهرت صافي خسائر 42 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 194 مليون دولار في 2016، فضلاً عن نزاع ضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية.

كانت جلوبال أعلنت يناير الماضي قيام مصلحة الضرائب المصرية بإصدار قرارًا إداريًّا بالحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية فى مصر، والبالغ قيمته 990 مليون جنيه مصرى (56 مليون دولار أمريكى)، فيما قالت إنها ستطعن على قرار الحجز الصادر من الضرائب.