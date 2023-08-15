مبيعات «MSD» للأدوية 750 جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت «MSD» للأدوية مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه خلال أول خمس شهور من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

حققت شركة «MSD» للأدوية مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 36% في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

قال الدكتور حسام عبد السميع، مدير عام شركة «MSD» للأدوية في مصر، أن الشركة تستهدف طرح عدة أدوية خلال العامين المقبلين عالميًا.

وأضاف أن الأدوية ستكون لعلاج الأورام، والتطعيمات، موضحًا أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة حجم استثمارتها في السوق المصرية.

وحول توطين صناعة الأدوية، كشف عن استيراد جميع منتجات الشركة من الخارج في الوقت الحالي، والعمل خلال الفترة الحالية على توطين صناعة عدد من المنتجات في مصر بخطة محددة بحيث تضمن الشركة انتظام سلاسل التوريد لكل الأصناف.

أعلنت شركة إم إس دي لصحة الحيوان «MSD»، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة ميرك الأمريكية، عزمها الاستحواذ على أصول شركة «LIC Automation Ltd»، النيوزيلاندية، ولم يتم الكشف عن الشروط المحددة للاتفاقية حتى الآن وفق بيان صحفي للمجموعة.

«LICA» هي شركة تابعة لمؤسسة تحسين الثروة الحيوانية (LIC)، وهي جمعية تعاونية مملوكة للمزارعين مقرها نيوزيلندا ورائدة عالميًا في علم الوراثة القائم على المراعي وتحسين إنتاجية القطيع.

توجد «LIC» لتقديم ابتكارات جينية وتكنولوجية فائقة لمساعدة مساهميها في تربية حيوان مربح بشكل مستدام.

وتتيح عروض «LICA» الآلية، بما في ذلك حلول تقنية «Protrack»، لمزارعي الألبان جمع معلومات دقيقة عن الصحة وعادات الحلب للأبقار الحلوب، مما يدعم جهودهم في إدارة القطيع، وتحليل الحليب في الوقت الفعلي، وتقييم الحيوانات والصحة الإنجابية.