مبيعات BMW تهوي 16.5% بألمانيا في يونيو

خالد بدر الدين: هوت مبيعات مجموعة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة التى تملك العلامات التجارية مينى ورولزرويس وبى إم دابليو بأكثر من 16.5% فى السوق الألمانية خلال شهر يونيو الماضى؛ بسبب انخفاض مبيعات موديلات BMW 5 series الجديدة. وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات مجموعة BMW ارتفعت قليلا على مستوى العالم بحوالى 2.1% فقط خلال الشهر الماضى؛ بسبب هبوط مبيعات الموديلات الجديدة مثل 5 series بأكثر من 7.9 % لتنزل إلى 27 ألف و 595 وحدة. وكانت مبيعات موديلات BMW 5 series الجديدة انخفضت بحوالى 64% خلال شهر يونيو الماضى فى سوق الصين التى تعادل وحدها حوالى نصف المبيعات العالمية من مبيعات هذه الموديلات.
هوت مبيعات مجموعة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة التى تملك العلامات التجارية مينى ورولزرويس وبى إم دابليو بأكثر من 16.5% فى السوق الألمانية خلال شهر يونيو الماضى؛ بسبب انخفاض مبيعات موديلات BMW 5 series الجديدة.
وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات مجموعة BMW ارتفعت قليلا على مستوى العالم بحوالى 2.1% فقط خلال الشهر الماضى؛ بسبب هبوط مبيعات الموديلات الجديدة مثل 5 series بأكثر من 7.9 % لتنزل إلى 27 ألف و 595 وحدة.
وكانت مبيعات موديلات BMW 5 series الجديدة انخفضت بحوالى 64% خلال شهر يونيو الماضى فى سوق الصين التى تعادل وحدها حوالى نصف المبيعات العالمية من مبيعات هذه الموديلات.