مبيعات BMW تهوي 16.5% بألمانيا في يونيو

هوت مبيعات مجموعة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة التى تملك العلامات التجارية مينى ورولزرويس وبى إم دابليو بأكثر من 16.5% فى السوق الألمانية خلال شهر يونيو الماضى؛ بسبب انخفاض مبيعات موديلات BMW 5 series الجديدة.

وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات مجموعة BMW ارتفعت قليلا على مستوى العالم بحوالى 2.1% فقط خلال الشهر الماضى؛ بسبب هبوط مبيعات الموديلات الجديدة مثل 5 series بأكثر من 7.9 % لتنزل إلى 27 ألف و 595 وحدة.

وكانت مبيعات موديلات BMW 5 series الجديدة انخفضت بحوالى 64% خلال شهر يونيو الماضى فى سوق الصين التى تعادل وحدها حوالى نصف المبيعات العالمية من مبيعات هذه الموديلات.