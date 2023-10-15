مبيعات «هيونداي وكيا» من المركبات الصديقة للبيئة تقفز 61% خلال 9 أشهر

باعت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، وشركة كيا التابعة لها أكثر من 200 ألف سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وفقًا لوكالة يونهاب.

وباعت الشركتان معا 213,270 سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 61.6% من 131,986 تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان هذا الرقم أعلى أيضًا من المبيعات السنوية البالغة 182,627 سيارة صديقة للبيئة تم بيعها في السوق الأمريكية في عام 2022.

ومن بين سيارات هيونداي، بيعت توسان هايبرد بأكبر قدر بلغ 30,353 وحدة، تلتها 25,306 وحدات من موديل “أيونيك 5” الكهربائية، و16,824 وحدة من سانتافي هايبرد.

ومن بين موديلات كيا، كانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا.

وبيع إجمالي 30,604 وحدات من سيارة كيا سبورتاج هايبرد في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بالإضافة إلى 20,003 سيارات من موديل نيرو هايبرد و19,927 وحدة من سيارة سورينتو هايبرد.

ويأتي الأداء القوي من شركتي السيارات الكوريتين وسط جهودهما لتوسيع مبيعاتهما من السيارات الكهربائية ذات الأغراض التجارية والتي لا تزال مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة في ظل قانون الحد من التضخم (IRA) على الرغم من أنه تم تجميعها خارج أمريكا الشمالية.

وقد قفزت حصة شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية في سوق السيارات التجارية الصديقة للبيئة بالولايات المتحدة إلى 55% في أغسطس من 5% العام الماضي، وفقا لوزارة الصناعة.