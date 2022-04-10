أظهرت بيانات أن واحدة من كل 5 سيارات تم بيعها من شركتي هيونداي موتور وكيا حتى الآن خلال العام الجاري، كانت سيارات صديقة للبيئة بفضل شعبيتها المتزايدة، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي موتور وكيا 64,417 سيارة هجينة وكهربائية في الفترة ما بين يناير ومارس، ما يمثل 23.5% من إجمالي المبيعات المحلية البالغة 273,762 وحدة، وفقا لتقارير أرباح الشركات.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة 20% في السوق المحلية. وتعد النسبة ارتفاعا قدره 9.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تتخطى نسبة 18.2% التي سجلت خلال العام الماضي كله.

هيونداي وكيا تبيعان 22,768 سيارة كهربائية في الربع الأول

وباعت هيونداي وكيا 22,768 سيارة كهربائية في الربع الأول من هذا العام، أي أكثر بنحو 2.6 مرة عن نفس الربع من العام الماضي.

وباعت كيا، على وجه الخصوص، 36,546 سيارة هجينة وكهربائية في الربع الأول، بزيادة قدرها 75.6% عن نفس الربع من العام الماضي. ويمثل ذلك 30% من مبيعاتها المحلية في الفترة المذكورة.

«هيونداي» تبيع 13,508 سيارات كهربائية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام

وباعت هيونداي 13,508 سيارات كهربائية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أي حوالي 2.5 مرة أكثر من المبيعات المعلن عنها في نفس الفترة في العام الماضي.

قال المراقبون إن النمو في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة جاء مع قيام صانعي السيارات بتوسيع تشكيلاتهم من السيارات الكهربائية وسط تزايد شعبية هذه السيارات محليا، وارتفاع الطلب على الموديلات الهجينة.

وتتسابق شركات صناعة السيارات العالمية نحو التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة وسط تشديد لوائح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي يقول العلماء إنها مسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

انخفاض مبيعات سيارات «هيونداي» الهجينة في كوريا الجنوبية بنسبة 22.5%

وانخفضت مبيعات سيارات هيونداي الهجينة في كوريا الجنوبية بنسبة 22.5% على أساس سنوي إلى 12,949 في الربع الأول.

وقالت مجموعة هيونداي موتور إن مبيعاتها التراكمية من السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة تخطت 500 ألف وحدة في فبراير، بعد 11 عاما من دخولها السوق الأمريكية.

هيونداي موتور وكيا تبيعان 15,218 سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي

باعت شركتا المجموعة، هيونداي موتور وكيا ما يبلغ 15,218 سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبذلك تصل المبيعات التراكمية للشركتين إلى 508,599 وحدة.

ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للشركتين العام الماضي وحده بنسبة 183.5% على أساس سنوي إلى 110,634 وحدة، بفضل إطلاق طرز جديدة بما يشمل أيونيك 5 الكهربائية بالكامل.

بلغت مبيعات مجموعة هيونداي موتور من السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة 13,491 في عام 2011 لكنها قفزت إلى 55,681 في عام 2017. واستمر الرقم في الارتفاع في عامي 2018 و 2019 قبل أن يهبط إلى 39,024 في عام 2020، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كانت مبيعات الطرز الهجينة هي الأكبر، حيث تجاوزت بقليل 461,000 وحدة على مدى السنوات الـ 11 الماضية، تليها السيارات الكهربائية بأكثر من 46,000 وحدة.