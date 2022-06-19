مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 3 ملايين وحدة

أظهرت بيانات أن إجمالى مبيعات شركتى “هيونداي موتور” و”كيا” التابعة من السيارات الصديقة للبيئة تجاوز 3 ملايين وحدة ، وذلك بعد 13 عامًا من بدء طرح السيارات الهجينة، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي وكيا 393,509 سيارة صديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل، في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، مما رفع مبيعاتها التراكمية إلى 3.01 مليون وحدة وفقًا للبيانات.

ارتفاع الطلب على السيارات الصديقة للبيئة

وقد ظل الطلب على السيارات الصديقة للبيئة مرتفعًا رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية ونقص الرقائق.

وقد سجلت هيونداي وكيا انخفاضًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي في مبيعات السيارات هبوطًا إلى 2.69 مليون وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

مبيعات هيونداى وكيا من السيارات الصديقة للبيئة تقفز 42.6%

أما مبيعاتهما من السيارات الصديقة للبيئة فقد قفزت بنسبة 42.6% على أساس سنوي وصولًا إلى 393,509 وحدة في الفترة المذكورة.

وتجاوز عدد مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، والتي تشمل السيارات الهجينة والكهربائية، من شركتي هيونداي وكيا في الربع الأول 100 ألف وحدة لأول مرة.

مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة تقفز 28.6% خلال الربع الأول

ووفقا لما ذكرته الجمعية الكورية لصناعة السيارات، ارتفعت مبيعات شركتي هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام بنسبة 28.6% لتصل إلى 111,252 وحدة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت مبيعات بلغة 86,538 وحدة.

كما حققت شركة هيونداي موتور زيادة بنسبة 19.7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث صدرت أكثر من 56 ألف وحدة، بينما حققت شركتها الشقيقة كيا موتوز زيادة بنسبة 39%، حيث باعت أكثر من 55 ألف وحدة.

توقعات بأن يتجاوز عدد المبيعات من السيارات الصديقة للبيئة في نهاية هذا العام 400 ألف وحدة

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المبيعات من السيارات الصديقة للبيئة 100 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام، ويتوقع تجاوز عدد المبيعات في نهاية هذا العام 400 ألف وحدة.

ويرى المراقبون أن الأداء الجيد للشركتين يعود إلى استمرار زيادة الإقبال على السيارات الهجينة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توسيع خطوط الإنتاج للسيارات الصديقة للبيئة مثل “أيونيك 5″ و”EV6″ الكهربائية، و”سانتافي” و”سورانتو” الهجينتين.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 80.5% لتصل إلى 51,391 وحدة مقارنة مع الفترة نفسها من العام عندما سجلت 27,921 وحدة. وتضاعفت مبيعات هيونداي تقريبا حيث سجلت 21,250 وحدة، وحققت كيا زيادة بنسبة 71.7% وصولا إلى 29,141 وحدة.