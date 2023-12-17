مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا تتجاوز 1.5 مليون سيارة خلال 2023

ارتفعت مبيعات سيارات شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، وشركة كيا التابعة لها في السوق الأمريكية لتتجاوز 1.5 مليون وحدة هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.

وأظهرت بيانات أن هيونداي وكيا باعتا 788,403 وحدات و722,176 وحدة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وتشمل أرقام هيونداي مبيعات علامتها التجارية المستقلة جينيسيس، والتي سجلت أيضًا رقمًا قياسيًا سنويًا بلغ 62,372 وحدة.

يمثل الرقم الإجمالي أعلى مبيعات سنوية منذ دخول هيونداي السوق الأمريكية في عام 1986. وكان أعلى رقم مُسجل هو 1.49 مليون تم تسجيله في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، اجتاحت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الترشيحات النهائية لجوائز أفضل سيارة في أمريكا الشمالية لعام 2024 لفئة المرافق، وسيتم الإعلان عن الفائز بها الشهر المقبل.

تم اختيار سياراتي هيونداي كونا وكونا الكهربائية وسيارة كيا “إي في 9″، وسيارة جينيسيس “جي في 70” الكهربائية، ضمن المرشحين النهائيين لفئة المرافق في الجوائز.

كما وضعت هيونداي سيارة السيدان إيونيك 6 الكهربائية بالكامل في القائمة النهائية للمرشحين لجوائز سيارة العام في أمريكا الشمالية لعام 2024.

وتم ترشيح السيارة أيضًا إلى جائزة أفضل سيارة عالمية لعام 2023 في معرض نيويورك الدولي للسيارات في أبريل.